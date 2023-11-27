В Рамалле сообщили об аресте на Западном берегу 3,2 тыс. палестинцев

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После 7 октября Израиль арестовал на Западном берегу реки Иордан 3,2 тыс. палестинцев, сообщает Al Jazeera со ссылкой информацию администрации Палестинской автономии.

По подсчетам Al Jazeera, после начала четырехдневного перемирия между Израилем и ХАМАС на Западном берегу были убиты восемь палестинцев. С 7 октября как минимум 239 палестинцев погибли на территории региона.

После атаки ХАМАС армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) помимо операций в секторе Газа провела ряд рейдов на Западном берегу. 5 ноября она провела рейды в трех городах на Западном берегу реки Иордан — Дженине, Наблусе и Тулькарме. Ynet писала, что израильские военные пытались обнаружить и обезвредить спрятанные в земле взрывные устройства.

Позднее, 9 ноября, арабские телеканалы сообщили, что войска Израиля вступили в ожесточенные бои на Западном берегу реки Иордан. Al Jazeera со ссылкой на источники с израильской стороны написала, что операция началась после обстрела автомобиля недалеко от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Нападавшие скрылись, а израильские военные начали рейды с целью их поиска и вошли в Дженин.