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Палестино-израильский конфликт ,  
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Al Mayadeen сообщил об атаках Израиля на Западный берег реки Иордан

Al Mayadeen: ЦАХАЛ атаковала несколько городов на Западном берегу реки Иордан
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейды в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Израильские военные атаковали Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге региона и Калькилью, Тубас и Дженин на севере.

В Дженине ЦАХАЛ разместила снайперов на крышах зданий, военные при помощи бульдозеров нанесли удары по инфраструктуре города, пишет Al Mayadeen. По информации телеканала, палестинское сопротивление, используя самодельные бомбы, совершило несколько взрывов в ответ.

Западный берег реки Иордан контролирует Организация освобождения Палестины (ООП). Ее лидер Махмуд Аббас является президентом Палестины. Столица этой территории — город Рамалла.

Войска Израиля вступили в бои на Западном берегу Иордана
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

5 ноября ЦАХАЛ провела рейды в трех городах на Западном берегу реки Иордан — Дженине, Наблусе и Тулькарме. Ynet писала, что израильские военные пытались обнаружить и обезвредить спрятанные в земле взрывные устройства.

Позднее, 9 ноября, арабские телеканалы сообщили, что войска Израиля вступили в ожесточенные бои на Западном берегу реки Иордан. Al Jazeera со ссылкой на источники с израильской стороны написала, что операция началась после обстрела автомобиля недалеко от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Нападавшие скрылись, а израильские военные начали рейды с целью их поиска и вошли в Дженин.

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После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ преследует цель борьбы с терроризмом, стремится не допустить эскалации и избежать превращения Западного берега реки Иордан во второй фронт.

Теги
Западный берег реки Иордан Израиль ЦАХАЛ
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