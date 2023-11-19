Al Mayadeen сообщил об атаках Израиля на Западный берег реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейды в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Израильские военные атаковали Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге региона и Калькилью, Тубас и Дженин на севере.

В Дженине ЦАХАЛ разместила снайперов на крышах зданий, военные при помощи бульдозеров нанесли удары по инфраструктуре города, пишет Al Mayadeen. По информации телеканала, палестинское сопротивление, используя самодельные бомбы, совершило несколько взрывов в ответ.

Западный берег реки Иордан контролирует Организация освобождения Палестины (ООП). Ее лидер Махмуд Аббас является президентом Палестины. Столица этой территории — город Рамалла.

5 ноября ЦАХАЛ провела рейды в трех городах на Западном берегу реки Иордан — Дженине, Наблусе и Тулькарме. Ynet писала, что израильские военные пытались обнаружить и обезвредить спрятанные в земле взрывные устройства.

Позднее, 9 ноября, арабские телеканалы сообщили, что войска Израиля вступили в ожесточенные бои на Западном берегу реки Иордан. Al Jazeera со ссылкой на источники с израильской стороны написала, что операция началась после обстрела автомобиля недалеко от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Нападавшие скрылись, а израильские военные начали рейды с целью их поиска и вошли в Дженин.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ преследует цель борьбы с терроризмом, стремится не допустить эскалации и избежать превращения Западного берега реки Иордан во второй фронт.