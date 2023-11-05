JP: израильские военные провели рейды в трех городах на Западном берегу Иордана

ЦАХАЛ провела рейды в трех городах на Западном берегу Иордана

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейды в трех городах на Западном берегу реки Иордан, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, израильские военные провели операции в городах Дженин, Наблус и Тулькарм.

Трое палестинцев получили ранения в результате столкновений в Наблусе. В Дженине один палестинец ранен, еще по меньшей мере одного арестовали военные, говорится в публикации.

Ynet пишет, что израильские войска пытались обнаружить и обезвредить спрятанные в земле взрывные устройства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 31 октября объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Он подразумевает расширение наземных операций в секторе Газа. По словам премьера, «ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами».