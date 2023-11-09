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Палестино-израильский конфликт ,  
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Войска Израиля вступили в бои на Западном берегу Иордана

Войска Израиля вошли в город Дженин на Западном берегу реки Иордан
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
По информации WAFA в операции участвует тяжелая техника, снайперы и самолет. Она началась после обстрела машины близ поселения Итамар. Нетаньяху назвал целью недопущение превращения Западного берега во второй фронт

Ожесточенные столкновения идут между палестинскими силами и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, передают Al Mayadeen и Al Jazeera.

Как сообщили телеканалу источники с израильской стороны, палестинские силы открыли огонь с близкого расстояния по автомобилю недалеко от поселения Итамар, к юго-востоку от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Нападавшие скрылись, а израильские военные начали рейды с целью их поиска.

Портал Ynet писал, что вечером 8 ноября палестинские боевики открыли огонь по автомобилю у Итамара, в результате были ранены мужчина и женщина, травмы оцениваются как тяжелые и среднетяжелые. В машине также находился пятимесячный ребенок, он не пострадал. После этого власти перебросили в этот район армию.

На фоне этих событий в городе Бейт-Фурик, к востоку от Наблуса начались столкновения между палестинской молодежью и израильской армией, передает Al Jazeera. Впоследствии Армия обороны Израиля приступила к штурму Дженина при поддержке тяжелой техники и беспилотников.

По информации телеканала, израильский дрон нанес удар по лагерю в городе, в Дженине зазвучали сирены, были слышны звуки стрельбы.

По данным источников агентства WAFA, в штурме участвуют около 70 военных машин, четыре военных бульдозера, вертолет, самолет-разведчик и снайперы. Штурм идет с нескольких направлений, город подвергается обстрелам.

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Как сообщает Al Mayadeen, палестинские боевики подорвали бомбу на пути колонн израильской армии. Ответственность за 14 обстрелов в районе Наблуса взяла на себя группировка «Львиное логово» (Арин аль-Асуд), передает канал.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с военным кабинетом. Он заявил, что страна преследует цель борьбы с терроризмом, стремится не допустить эскалации и избежать превращения Западного берега реки Иордан во второй фронт.

Западный берег реки Иордан контролирует Организация освобождения Палестины (ООП). Ее лидер — Махмуд Аббас является президентом Палестины. Столица этой территории — город Рамалла.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль бои Палестина штурм Западный берег реки Иордан
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