Обломки сбитого в Ростове дрона повредили шесть домов и автомобиль

Утром над Ростовом сбили «воздушную цель», ее обломки упали в Первомайском в районе. Глава городской администрации уточнил, что ПВО сработала по дрону, его обломки попали на крыши 18 частных домовладений, некоторые повреждены

Фото: Google Maps

В Ростове-на-Дону обломки сбитого беспилотника повредили кровли шести домов и один автомобиль, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Средства ПВО сбили воздушную цель в 11:25 мск 29 октября, сообщил глава региона Василий Голубев. Обломки упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, нанеся повреждения имуществу, уточнил он позднее.

«Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль», — написал Логвиненко в телеграм-канале. Власти работают над устранением последствий инцидента, подчеркнул он.

Глава администрации Ростова добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

После начала военной операции России на Украине власти приграничных регионов, в том числе Ростовской области, неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.

За последние две недели в регионе уничтожили еще несколько воздушных целей. Так, 19 октября силы ПВО сбили объект на подлете к Ростовской области. Данных о пострадавших и разрушениях не было. Незадолго до инцидента жители заметили «странные следы» в небе и услышали громкий звук взрыва.

21 октября средства ПВО уничтожили воздушную цель в регионе. Перед этим жители заметили инверсионные следы в небе и услышали звуки взрыва. В некоторых домах задрожали окна, сообщил портал 161.ru.