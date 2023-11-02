 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ростовской области дважды сработали системы ПВО

Губернатор Голубев: в Ростовской области дважды сработала система ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Силы ПВО в Ростовской области дважды сработали по воздушным целям, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«В 14:17 система ПВО отработала по воздушной цели <...>. В 14:40 система ПВО была задействована еще раз», — написал он.

Позже губернатор уточнил, что силы ПВО сбили две воздушные цели. По словам Голубева, разрушений на земле нет.

Ростовская, Белгородская, Брянская и другие приграничные области неоднократно подвергались обстрелам и атакам дронов со стороны Украины после начала военной операции.

29 октября силы ПВО в Ростовской области сбили беспилотник. Обломки дрона повредили кровли шести домов и один автомобиль.

Голубев также сообщал о работе в регионе ПВО по воздушным целям 23 октября.

Читайте на РБК Pro
В США начнут испытывать на людях мозговые импланты. Чего от них ждут
В России уже выпущено 17 млн электронных подписей: почему их побаиваются
«Угроза белым парням»: почему толерантность принесла бигтехам убытки
Норникель увеличил добычу платины. Как это отразится на акциях компании

Теги
Ростовская область ПВО Василий Голубев беспилотники
Материалы по теме
Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО
Политика
Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО по воздушным целям
Политика
Обломки сбитого в Ростове дрона повредили шесть домов и автомобиль
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 99 (+0,56) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 93,17 (-0,11) Инвестиции, 16:18
Акции сети магазинов Henderson выросли на 9% в первую минуту торгов Инвестиции, 16:26
Минобороны обвинило Киев в «провокации» на ЗАЭС для срыва ротации МАГАТЭ Политика, 16:26
Причина взрыва и угроза здоровью: как может быть опасна заводская пыль РБК и Karcher, 16:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:13
Госдума одобрила сохранение пособий при досрочном выходе из декрета Общество, 16:11
SEC истребовала от PayPal через суд данные о стейблкоине PYUSD Крипто, 16:09
Карин Кнайсль рассказала о работе в Петербурге с утра до ночи Политика, 16:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как меры финансовой поддержки бизнеса влияют на деловой климат Москвы Город, 16:08
ЦБ назвал регионы с самым дорогим и дешевым проектным финансированием Недвижимость, 16:08
В России создадут центр исторической памяти при президенте Общество, 16:08
Объявлены даты проведения конгресса «Национальное здравоохранение – 2023» Пресс-релиз, 16:05
Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ в районе Работино Политика, 16:03
АвтоВАЗ отчитался об абсолютном максимуме продаж за 10 лет Авто, 16:01
Дружественные инопланетяне, кунцхаус и дуриан: где это построено РБК и ЛСР, 16:00