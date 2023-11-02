В Ростовской области дважды сработали системы ПВО

Фото: РИА Новости

Силы ПВО в Ростовской области дважды сработали по воздушным целям, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«В 14:17 система ПВО отработала по воздушной цели <...>. В 14:40 система ПВО была задействована еще раз», — написал он.

Позже губернатор уточнил, что силы ПВО сбили две воздушные цели. По словам Голубева, разрушений на земле нет.

Ростовская, Белгородская, Брянская и другие приграничные области неоднократно подвергались обстрелам и атакам дронов со стороны Украины после начала военной операции.

29 октября силы ПВО в Ростовской области сбили беспилотник. Обломки дрона повредили кровли шести домов и один автомобиль.

Голубев также сообщал о работе в регионе ПВО по воздушным целям 23 октября.