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Политика ,  
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В ООН заявили о рекордном количестве мин на территории Украины

В ООН заявили о рекордном количестве мин и неразорвавшихся снарядов на Украине

Количество мин и неразорвавшихся боеприпасов на территории Украины стало крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом заявил управляющий программой ООН по разминированию в стране Пол Хеслоп, слова которого приводит британская газета The Times.

«Я работал в сфере разминирования по всему миру в течение 30 лет, от Афганистана до Сомали. Мне кажется, что все остальное было просто учениями», — сказал Хеслоп.

По данным украинских чиновников, на трети территории страны — свыше 20 млн гектаров — разбросаны более 2 млн мин. За последние 18 месяцев около 260 гражданских лиц по всей Украине погибли, наступив на мину, утверждают в Киеве.

В Херсонской области предупредили о принесенных течением минах
Политика
Фото:Иван Антипенко / Reuters

В начале августа 2022 года Минобороны России сообщило, что российские саперы разминировали почти 6,6 тыс. га в ДНР и ЛНР. Были обнаружены и обезврежены более 207 тыс. взрывоопасных предметов. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в том же месяце заявил, что на разминирование всей территории республики понадобится около 20 лет.

Кроме того, как в 2022 году предупредила ФСБ России, в Черном море стали дрейфовать установленные украинскими военными мины, которые оторвались от тросов. В середине ноября 2023 года на мине подорвалось судно, перевозившее зерно из порта Одессы, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Теги
Украина мины боеприпасы ООН
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