В Киеве сообщили о планах поляков блокировать КПП «Шегини» круглосуточно

Польские перевозчики с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка — Шегини». Об этом сообщил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

Демченко напомнил, что с 23 ноября польские перевозчики блокировали движение на КПП с 09:00 до 20:00 по польскому времени (с 10:00 до 21:00 мск). «С завтрашнего дня такие действия должны начаться круглосуточно», — утверждает он.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте 2022 года Киев и Брюссель продлили действие меры до 30 июня 2024 года.

Изменение правил привело к тому, что услуги перевозчиков с Украины стали дешевле, и их польские коллеги на этом фоне испытывают проблемы. В начале ноября дальнобойщики из Польши заблокировали три пограничных перехода на границе с Украиной, требуя восстановить ограничения на транспортные операции.

23 ноября протестующие заблокировали КПП — «Медыка — Шегини». По состоянию на 24 ноября в очереди у границ скопились приерно 3700 украинских грузовиков.

Власти Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики. Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин пригрозил бастующим польским перевозчикам судебными исками. 23 ноября посольство Украины в Польше направило ноту в МИД с требованием разблокировать границу для украинских грузоперевозчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября призвал «дать немного времени» Польше. «Все потеплеет», — уверен он.