Экс-посол Украины призвал подать в суд на Польшу из-за дальнобойщиков

Украине следует подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью телеканалу NTA.

«Надо без раздувания ситуации подавать в суды, подавать во все структуры <...>. Украина должна взяться за это, чтобы было потом неповадно никому использовать сложную ситуацию для своих сугубо личных [интересов] или интересов каких-либо корпораций», — сказал Чалый.

По мнению дипломата, Польша не выполняет требования Европейского союза. «Они [польские власти] могут говорить, что это перевозчики, что им стало как-то хуже, сложнее. Но это не причина нарушать договоренности», — отметил он. Чалый считает, что вопрос следует решать через Европейский Союз, а не напрямую с Польшей.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте 2022 года Киев и Брюссель продлили действие меры до 30 июня 2024 года.

Изменение правил привело к тому, что услуги перевозчиков с Украины стали дешевле, и их польские коллеги на этом фоне испытывают проблемы. В начале ноября дальнобойщики из Польши заблокировали три пограничных перехода на границе с Украиной, требуя восстановить ограничения на транспортные операции. 24 ноября протестующие заблокировали еще один КПП — «Медыка»-«Шегини».

Власти Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики. Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин пригрозил бастующим польским перевозчикам судебными исками. 23 ноября посольство Украины в Польше направило ноту в МИД с требованием разблокировать границу для украинских грузоперевозчиков.