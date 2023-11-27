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Аэропорт Сочи возобновил прием самолетов на фоне урагана

Международный аэропорт Сочи возобновил прием самолетов на фоне урагана

Международный аэропорт Сочи возобновил прием самолетов, сообщила пресс-служба аэропорта в своем телеграм-канале.

«Погодные условия дали возможность экипажам совершать посадки. А первые два борта уже возвращаются с запасного аэродрома», — говорится в сообщении.

В аэропорту создали оперативный штаб, а также установили дополнительные кулеры в зонах ожидания вылета и регистрации аэропорта, рассказали в пресс-службе.

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Ранее из-за штормового предупреждения и неблагоприятных погодных условий девяти самолетам, которые направлялись в аэропорт Сочи, пришлось уйти на запасные аэродромы. В связи с этим задержали вылеты, запланированные на этих бортах из Сочи.

В пресс-службе аэропорта объясняли, что из-за шторма аэропорт Сочи работает «по фактической погоде». Время пребывания самолетов на запасных аэродромах зависит от погодных условий.

Администрация Сочи ранее предупредила жителей о ветре до 27 м/с, шестибалльном шторме, волнах до 3 м, а также о сильных дождях, грозах, граде, снеге в горах, а также возросшем риске схода селей и подъема уровня рек.

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Из-за падения деревьев на железнодорожные пути в Сочи произошла задержка в движении пассажирских поездов. В Адлере дерево упало на остановку с людьми, никто не пострадал, заявили «РИА Новости» в пресс-службе мэрии. В Анапе из-за сильного ветра и осадков отменили занятия в школах и детских садах в понедельник, 27 ноября.

Теги
Сочи аэропорты Погода шторм
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