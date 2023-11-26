Московские аэропорты возобновили работу после атаки дронов

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Московские аэропорты Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме после снятия введенных на фоне атаки дронов ограничений на полеты, сообщили РБК в пресс-службах организаций.

«По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 5:34 до 6:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

В Жуковском также отметили, что аэропорт работает как обычно.

«Утром, примерно в период с 5:30 до 6:30, действовали общие ограничения на использование воздушного пространства в Московском регионе. На расписании в случае с Жуковским ограничения влияния не оказали», — сказали РБК в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе московского аэропорта Внуково также сообщили, что тот вернулся к работе в штатном режиме, передает «РИА Новости». «По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 5:03. В 6:33 все ограничения на полеты сняты», — сообщили в аэропорту.

Утром 26 ноября Внуково и Домодедово ненадолго прекратили работу, следовало из данных сервиса Flightradar24. Это произошло на фоне появления сообщений о сбитых дронах над четырьмя российскими регионами. Всего, по данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили 20 беспилотников над территорией Московской, Тульской, Брянской и Калужской областей.

О введении плана «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, не сообщалось. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», на фоне ограничений в Москве задержали и отменили 30 рейсов.