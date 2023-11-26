В Северной Осетии завели дело после конфликта со стрельбой

В Северной Осетии завели дело после конфликта со стрельбой

Фото: Никита Попов / РБК

МВД Республики Северная Осетия — Алания возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (ч. 3 ст. 111 УК) после конфликта со стрельбой в городе Алагир, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Конфликт, по информации ведомства, произошел между тремя молодыми людьми. Двое из них напали на третьего и в процессе открыли стрельбу, предположительно из травматического оружия. В результате потерпевший был ранен, а нападавшие скрылись с места происшествия на иномарке.

Пострадавшего госпитализировали, им оказался ранее судимый местный житель, отметили в МВД.

Один из нападавших, по информации ведомства, также имеет судимость. Личности обоих злоумышленников установлены, их разыскивают, добавили в ведомстве.

Телеграм-каналы «112» и Mash писали, что пострадавший — Алан Гагиев, брат главы администрации Алагира Германа Гагиева. По их данным, нападение произошло на улице Косты Хетагурова вечером 25 ноября, когда пострадавший выходил из аптеки. Когда мужчина вышел на улицу, по нему открыли огонь. В результате, по данным каналов, он был ранен в руку и ногу, «112» также пишет о ранениях легкого и бедра.

Как сообщают оба канала, пострадавшего доставили в реанимацию.

Герман Гагиев рассказал РЕН ТВ, что у брата обнаружили шесть пулевых ранений. По его словам, сейчас пострадавшего готовят к операции. Глава горадминистрации подтвердил, что тот был ранен в бедро и в легкое. Также, по словам собеседника РЕН ТВ, у мужчины раздроблена кость. Состояние брата, по словам Германа Гагиева, остается стабильно тяжелым,