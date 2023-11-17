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Общество ,  
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В Москве у банка отняли со стрельбой сумку с парой сотен миллионов рублей

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В центре Москвы на Пресненском валу неизвестные открыли стрельбу у отделения одного из банков, сообщили РБК в столичном главке МВД.

«Примерно в 7:30 на Пресненском Валу неизвестные граждане, угрожая предметом, похожим на пистолет, отняли сумку у двух мужчин и скрылись. Предварительная информация указывает на то, что один человек пострадал. Правоохранительные органы ведут поиск подозреваемых», — рассказали там.

Агентство «РИА Новости» и Mash уточняют, что похищено около 300 млн руб, «112» — называет сумму в 200 млн.

Mash пишет, что нападение совершили на курьеров, которые шли мимо Российского финансового банка на Краснопресненской улице и несли мешок с деньгами. Как уточняет «112», нападению подверглись «частные обнальщики», которые подъехали к банку. Рядом с ними остановился Mercedes черного цвета с двумя пассажирами, из которого вышли злоумышленники. По данным Mash, один из курьеров получил ранения ноги, а грабители скрылись.

В Москве объявили план «Перехват», сообщают Shot и «112».

Материал дополняется.

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