В аэропортах Москвы на фоне атаки дронов отменили и задержали 30 рейсов

Три десятка рейсов задержали и отменили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево на фоне атаки дронов в Подмосковье и соседних регионах, следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».

По состоянию на 08:55 мск в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали по девять рейсов, в последнем также были отменены три. В аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов, по информации сервиса, не было.

Утром 26 ноября Внуково и Домодедово прекратили работу приблизительно на 15 минут, следовало из данных сервиса FlightRadar24. Это произошло на фоне появления сообщений о сбитых дронах над четырьмя российскими регионами. Всего, по данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили 20 беспилотников над территорией Московской, Тульской, Брянской и Калужской областей.

О введении плана «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, не сообщалось.

Российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины после начала военной операции. Московские аэропорты также не раз останавливали прием и отправку рейсов на фоне атак беспилотников. Так, в ночь на 16 сентября, когда над Калужской и Тверской областями сбили два дрона, во Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили более 30 рейсов.