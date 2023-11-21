Дагестан разместит на своей территории 200 беженцев из сектора Газа

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Дагестан готов разместить у себя беженцев из Палестины, заявил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Подготовлены места для размещения до 200 человек, ожидается, что они приедут группами. В ближайшую неделю ожидаем прибытие первой группы в составе более 50 человек», — сказал Абдулмуслимов.

Приемом беженцев займется специальная рабочая группа под руководством заместителя председателя Рамазана Джафарова. В ее состав войдут два вице-премьера, Абдурахман Махмудов и Муслим Телякавов, и представители минтранса, минздрава, минтруда, минфина, МЧС, Роспотребнадзора и МВД России по республике Дагестан. Для временного размещения беженцев рассматривается санаторий «Леззет». Также предусмотрен резервный пункт — гостиничный комплекс «Дельфин».

Ранее о готовности оказать помощь беженцам из сектора Газа заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов. «Помощь народу Палестины не будет ограничиваться только отправкой гуманитарного груза. В случае принятия соответствующего решения на уровне нашего государства мы будем готовы к размещению беженцев на территории Дагестана. В первую очередь женщин и детей», — заявил Меликов.

За время нового обострения палестино-израильского конфликта Россия направила жителям сектора Газа уже более 200 т гуманитарной помощи.