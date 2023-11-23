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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Египет прибыл еще один борт МЧС с гуманитарной помощью жителям Газы

МЧС: очередной спецборт с гумпомощью жителям сектора Газа прибыл в Египет
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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Очередной спецборт МЧС с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа прибыл в Египет, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Самолет Ил-76 с 28 т гуманитарного груза приземлился в аэропорту города Эль-Ариш, расположенном вблизи сектора Газа. В его состав входят продукты, в том числе консервы и детское питание, а также постельные принадлежности и средства личной гигиены. Теперь специалисты ведомства должны передать груз представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа.

Это 11-я партия гуманитарной помощи, переданная Россией жителям анклава. Всего российская сторона передала местному населению 273 т гуманитарного груза, уточнили в министерстве.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе анклава с Египтом. Первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью въехала в регион 21 октября. Кроме России гуманитарные грузы для населения сектора Газа направляли Турция, США, Германия, страны Евросоюза и другие государства.

Теги
МЧС сектор Газа гуманитарная помощь
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