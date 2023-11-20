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Во Владивостоке грузовик снес автобусную остановку и разбил четыре машины

Во Владивостоке грузовик снес автобусную остановку и разбил четыре машины
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Во Владивостоке на улице Калинина (находится на другом берегу бухты Золотой рог) грузовик врезался в рекламный щит, сообщает МЧС России по Приморскому краю. Пострадал только водитель большегруза.

Водитель не справился с управлением, врезался в находящийся рядом автомобиль и автобусную остановку, а протаранив ее, сбил рекламный щит, сообщает прокуратура Приморского края. От удара щит упал и повредил еще три автомобиля и рейсовый автобус.

После столкновения с автобусной остановкой и рекламным щитом грузовик загорелся. К моменту прибытия пожарных очевидцы помогли водителю выбраться из кабины автобуса, у которого горели колеса с правой стороны. Возгорание площадью около 10 кв. м потушили, погибших нет.

В отношении виновника ДТП прокуратура инициировала административное расследование, работы и конечные результаты которого заключены под наблюдение.

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