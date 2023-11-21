Водителя, снесшего остановку во Владивостоке, обяжут заплатить ₽500 тыс.

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Администрация Владивостока отправила в ГИБДД заявление на возмещение ущерба за снесенную автобусную остановку виновником ДТП. «Специалисты управления дорог городской администрации оценили ее восстановление в 503 тыс. руб.», — сообщает «РБК Приморье» со ссылкой на представителя мэрии.

20 ноября во Владивостоке водитель грузовика Isuzu Giga не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. Он протаранил ее и сбил рекламный щит, который упал и задел стоящие рядом автомобили Honda Vezel, Toyota Harrier, Daihatsu Sonica и рейсовый автобус № 4 c пассажирами внутри. В отношении водителя начали административное расследование.

ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщало, что при столкновении грузовик загорелся — на момент прибытия пожарных горели колеса машины с правой стороны и часть обшивки рефрижератора.

В ДТП пострадал только водитель грузовика — его увезли в больницу на скорой помощи, сообщало «РБК Приморье».