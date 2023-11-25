Дептранс: в Москве автомобиль сбил пешеходов и врезался в светофор

На северо-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов и врезался в светофор

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На северо-востоке Москвы водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, сообщил столичный дептранс.

ДТП произошло на Открытом шоссе в районе дома 12, стр. 3, недалеко от метро «Бульвар Рокоссовского». Машину вынесло с перекрестка на тротуар, она врезалась в светофор и сбила стоявших у него людей.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено», — сообщили в дептрансе.

По информации телеграм-канала Shot, за рулем BMW находилась 22-летняя девушка, она сбила трех человек. Телеграм-канал Mash уточнил, что две женщины получили травмы средней степени тяжести, мужчина находится без сознания.

Накануне, 24 ноября, на юге Москвы водитель на пешеходном переходе сбил двух девушек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, их госпитализировали.