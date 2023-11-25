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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
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На северо-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов и врезался в светофор

Дептранс: в Москве автомобиль сбил пешеходов и врезался в светофор

На северо-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов и врезался в светофор
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На северо-востоке Москвы водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, сообщил столичный дептранс.

ДТП произошло на Открытом шоссе в районе дома 12, стр. 3, недалеко от метро «Бульвар Рокоссовского». Машину вынесло с перекрестка на тротуар, она врезалась в светофор и сбила стоявших у него людей.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено», — сообщили в дептрансе.

По информации телеграм-канала Shot, за рулем BMW находилась 22-летняя девушка, она сбила трех человек. Телеграм-канал Mash уточнил, что две женщины получили травмы средней степени тяжести, мужчина находится без сознания.

На юге Москвы водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе
Общество
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Накануне, 24 ноября, на юге Москвы водитель на пешеходном переходе сбил двух девушек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, их госпитализировали.

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Теги
Дептранс ДТП Москва

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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