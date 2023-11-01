Швейцария продлила статус защиты для украинских беженцев

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Федеральный совет Швейцарии решил продлить «Статус защиты S» беженцам с Украины до 4 марта 2025 года, сообщает правительство страны.

«Стабилизации ситуации в Украине не предвидится. Поэтому статус защиты S для тех украинцев, кто ищет убежище, не будет отменен до 4 марта 2025 года», — написано на портале.



Федеральный совет Швейцарии принял меры для интеграции беженцев на рынок труда, поставив условие: 40% трудоспособных людей со статусом S должны быть найти работу к концу 2024 года. Сейчас уровень занятости беженцев составляет 20%.

Эта мера послужит не только сокращению расходов на социальное обеспечение беженцев, заявили в правительстве. Это поможет украинцам активно участвовать в общественной жизни, а также сохранять и развивать свои навыки, чтобы в будущем вернуться домой, указали власти страны.

Ранее Швейцарский государственный секретариат по делам миграции заявил о готовности платить до $4,4 тыс украинцам за добровольный отъезд домой.

Статус защиты S дает право на жилье, работу, финансовую помощь и медицинское обслуживание в Швейцарии. Удостоверение выдается сроком на один год и может быть продлено.