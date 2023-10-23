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На выборах в Швейцарии победили сторонники нейтралитета в конфликтах

В Швейцарии на выборах победила выступающая за нейтралитет партия

Консервативная «Швейцарская народная партия» получила больше всего мест в парламенте по итогам выборов, сообщает «Швейцарская национальная телерадиокомпания».

Они получат 62 места в Национальном совете, который состоит из 200 депутатов. «Социал-демократическая партия» заняла второе место и получит 41 место.

«Швейцарская народная партия» уделяет особое внимание внутренним вопросам, таким как иммиграция и экономика, сообщает Bloomberg. Она хочет ограничить население страны 10 млн человек, ссылаясь на перегруженность инфраструктуры и нехватку жилья. Помимо этого, она также стремится закрепить традиционный нейтралитет страны, несмотря на призывы более решительно ответить на военную операцию России на Украине.

В соответствии со швейцарским законодательством все попавшие в парламент партии получают право направить в правительство своих представителей в количестве, пропорциональном их присутствию в парламенте.

Окончательные результаты выборов в Совет кантонов (малую палату), состоящую из 46 депутатов, будет известны в конце ноября. В 10 кантонах, включая Берн, Женеву и Цюрих, ожидаются вторые туры.

Швейцария не входит в Евросоюз, но присоединяется к европейским санкциям, введенным после начала Россией военной операции на Украине. Швейцарский МИД сообщал о международном давлении в отношении замороженных российских активов, страну призывали конфисковать их. «Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат», — пояснял министр Иньяцио Кассис.

Власти России называют международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить.

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Швейцария парламентские выборы парламент
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