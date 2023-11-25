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Политика ,  
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Спецслужбы Израиля допросили директора больницы «Аш-Шифа» в Газе

Спецслужбы Израиля устроили допрос директору больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Представители израильских спецслужб допрашивают директора больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа Мухаммада Абу Салмии, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Cпилман.

«Допрашиваем его по поводу того факта, что он был главой больницы, под которой действовала целая террористическая сеть», — сказал Спилман (цитата по Al Jazeera).

Представитель ЦАХАЛ отметил, что израильская сторона получила записи с камер видеонаблюдения в больнице, на которые попали заложники ХАМАС. «Как он [директор «Аш-Шифы»] мог не знать, что происходит?» — спросил Спилман.

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Больница&nbsp;Аль-Шифа в Газе, сектор Газа

Израильские военные задержали директора «Аш-Шифы» 23 ноября, в тот же день начался его допрос. Решение о продолжении содержания под стражей Абу Салмии примут в соответствии с результатами его допроса и расследования его «участия в террористической деятельности», заявили в ЦАХАЛ.

Израильские военные также взяли под стражу нескольких врачей больницы. Всемирная организация здравоохранения призвала израильскую сторону соблюдать законные права задержанных.

В ЦАХАЛ заявили об обнаружении доказательств того, что «Аш-Шифа» под управлением Абу Салмии «служила штаб-квартирой террористической организации ХАМАС». По данным израильской армии, палестинская группировка использовала ресурсы больницы, в том числе электричество, для поддержания системы туннелей под учреждением.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Кроме того, ХАМАС хранил оружие в больнице и рядом с ней, утверждает ЦАХАЛ. После нападения на Израиль 7 октября группировка использовала учреждение в качестве «убежища для своих террористов и даже содержала там израильских заложников».

В ХАМАС отвергли обвинения израильской армии, назвав их безосновательными. «Эта ложь представляет собой прелюдию к новым массовым убийствам нашего народа, еще большим, чем те, что произошли в баптистской больнице Аль-Ахли», — заявил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк.

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Теги
Израиль ЦАХАЛ допрос Больница ХАМАС

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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