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Политика ,  
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Советник Нетаньяху назвал удар у больницы в Газе соответствующим праву

Советник Нетаньяху: удар у больницы в Газе соответствует международному праву

Удар Израиля по району индонезийской больницы на севере сектора Газа был пропорциональным ответом и «полностью соответствовал международному праву», заявил CNN советник по внешней политике израильского премьера Офир Фальк.

Вечером 20 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные действующие в районе индонезийской больницы в секторе Газа, попали под обстрел. Огонь, по данным ЦАХАЛ, открыли из самой больницы. «В ответ войска ЦАХАЛа нацелились непосредственно на конкретный источник вражеского огня. Никаких снарядов в сторону больницы выпущено не было», — заявили Reuters в израильской армии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате атаки погибли 12 человек. Часть из них были пациентами госпиталя, сообщил в X (ранее — Twitter) глава организации Тедрос Аданом Гебреисус. Десятки людей, по его словам получили ранения, некоторые — критические.

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Теги
Израиль Больница сектор Газа

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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