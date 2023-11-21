Советник Нетаньяху назвал удар у больницы в Газе соответствующим праву

Удар Израиля по району индонезийской больницы на севере сектора Газа был пропорциональным ответом и «полностью соответствовал международному праву», заявил CNN советник по внешней политике израильского премьера Офир Фальк.

Вечером 20 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные действующие в районе индонезийской больницы в секторе Газа, попали под обстрел. Огонь, по данным ЦАХАЛ, открыли из самой больницы. «В ответ войска ЦАХАЛа нацелились непосредственно на конкретный источник вражеского огня. Никаких снарядов в сторону больницы выпущено не было», — заявили Reuters в израильской армии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате атаки погибли 12 человек. Часть из них были пациентами госпиталя, сообщил в X (ранее — Twitter) глава организации Тедрос Аданом Гебреисус. Десятки людей, по его словам получили ранения, некоторые — критические.

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