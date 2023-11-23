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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израильские военные задержали директора больницы «Аш-Шифа»

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Мухаммад&nbsp;Аба&nbsp;Салмия
Мухаммад Аба Салмия (Фото: Ashraf Amra / APA Images / Zuma / ТАСС)

Директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммад Абу Салмия в Газе задержан израильской армией, сообщают Al Hadath и The National со ссылкой на врачей медицинского учреждения.

Кроме него были задержаны другие медицинские работники, рассказал представитель Министерства здравоохранения Газы Ашраф Аль-Кудра. Врачи эвакуировались из больницы после получения соответствующих распоряжений. Израильская армия проверяет «Аш-Шифу» на предмет наличия инфраструктуры ХАМАС.

Накануне израильские военные показали иностранным журналистам объект подземной инфраструктуры под больницей, пишет Associated Press, По версии израильской стороны, ей пользовалась группировка ХАМАС. По данным издания, журналисты увидели подземное общежитие. Десятки солдат сопровождали журналистов через узкий каменный туннель к подземным бункерам под больницей «Аш-Шифа». В жилых помещениях, расположенных в конце туннеля, были кондиционер, кухня, ванная комната и металлические кровати.

ЦАХАЛ сообщила о штабе ХАМАС под крупнейшей больницей сектора Газа
Политика
Больница&nbsp;Аль-Шифа в Газе, сектор Газа

27 октября ЦАХАЛ сообщала о штабе ХАМАС под крупнейшей больницей в Газе. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявлял, что группировка расположила под больницей командный и оперативный пункты, откуда координирует ракетные запуски и атаки на Израиль. Он утверждал, что «сотни террористов» бежали в эту больницу после атак 7 октября и скрываются в расположенных под ней подземных туннелях. Также он сообщал, что у Израиля есть разведданные, указывающие на то, что ХАМАС использует топливо, предназначенное для больниц, для своих нужд. В ХАМАС обвинения израильской армии отвергли.

Теги
сектор Газа ХАМАС Израиль Больница «Аш-Шифа»
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