Израиль объяснил, почему ХАМАС не отпустил американцев в первый день перемирия

В Израиле объяснили, почему ХАМАС не отпустил американцев в первый день

ХАМАС освободил 12 тайцев в первый день перемирия с Израилем, так как правительство Таиланда поддерживает прямой контакт с Ираном, заявил старший советник израильского премьер-министра Марк Регев, его слова передает Fox News.

«Мы знаем, что тайцы разговаривали напрямую с иранцами <...> Иран является основным спонсором ХАМАС <...> это часть их оси террора. Ясно, что если Иран попросит ХАМАС что-то сделать, они это сделают», — сказал советник.

Регев также отметил, что в Израиле не удивились тому, что ни один американец не был отпущен в первый день прекращения огня в секторе Газа. «Мы не были застигнуты врасплох», — подчеркнул он.

Временное прекращение огня в секторе Газа началось 24 ноября, режим рассчитан на четыре дня. Вечером в первый день перемирия группа из 13 израильтян и 12 тайцев, освобожденных ХАМАС, прибыла на КПП «Рафах» на границе Египта. Израиль в тот же день освободил 39 палестинских женщин и детей.

Al Jazeera отмечала, что среди заложников у ХАМАС в секторе Газа было по меньшей мере 23 человека из Таиланда, которых взяли в плен во время нападения на Израиль 7 октября. По данным властей Таиланда, на момент атаки в Израиле в основном на сельскохозяйственных работах были заняты около 30 тыс. тайцев. 25 ноября израильский портал Ynet со ссылкой на МИД Таиланда написал, что 20 граждан страны все еще удерживаются боевиками палестинской группировки.

За время перемирия ХАМАС должен освободить 50 заложников группами по 12–13 человек, Израиль обязуется передать группировке 150 палестинских заключенных. Договоренности предусматривают освобождение женщин и несовершеннолетних.

Израильская сторона также обещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа дополнительно будут отпущены до 50 заложников. За каждых десять дополнительно освобожденных заложников режим прекращения огня будет продлен на 24 часа.