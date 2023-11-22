В ЦАХАЛ заявили о продолжении боевых действий в Газе после перемирия

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит борьбу с боевиками палестинского движения ЦАХАЛ после временного прекращения огня, заявил официальный представитель армии Даниэль Хагари.

«ЦАХАЛ вместе со всеми соответствующими органами готовится к освобождению заложников», — цитирует его The Times of Israel. Хагари подчеркнул, что этот сложный процесс может быть проведет в несколько этапов.

По его словам, израильские военные пока не знают, когда будет объявлена пауза в боевых действиях, но прекратят огонь сразу же. «Возвращение заложников является высшей целью», — заключил представитель ЦАХАЛ.

Власти Израиля согласились заключить сделку с ХАМАС — боевики вернут часть заложников в обмен на временное прекращение огня и освобождение палестинских заключенных. Согласно утвержденному плану, на первом этапе в течение четырех дней освободят не менее 50 израильских заложников.