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Политика ,  
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Британские дипломаты объяснили поездку в Мурманск с военным атташе США

Дипломаты США и Великобритании посетили Мурманск, чтобы почтить память ветеранов
Адриан Когхилл и Аарон Дрейк
Адриан Когхилл и Аарон Дрейк (Фото: ukinrussia / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Представители посольств Великобритании и США посетили Мурманск, чтобы почтить память военнослужащих, погибших во время Второй мировой войны. Об этом пресс-служба британского посольства в России сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Атташе по вопросам обороны Великобритании капитан Адриан Когхилл и военный атташе США бригадный генерал Аарон Дрейк посетили несколько военных мемориалах и кладбищ России и Британии, говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, дипломаты почтили память погибших во время крушения подводной лодки «Курск» у мемориала.

Подлодка «Курск» потерпела крушение 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море в 175 км от Североморска. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

«Мы будем всегда чтить советских и британских моряков — участников Арктических конвоев — и летчиков наших стран, которые совместно защищали корабли, доставлявшие столь необходимые грузы в Советский Союз через порты Мурманска и Архангельска», — заявил Когхилл (цитата по «РИА Новости»).

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11 ноября в Великобритании отмечается День памяти павших (День окончания Первой мировой войны). В этот день в 1918 году было заключено Компьенское перемирие, окончившее Первую мировую. Традиционно в этот день в Великобритании и странах Британского Содружества вспоминают всех павших солдат.

23 ноября в Мурманской области ввели режим повышенной готовности и другие меры для обеспечения безопасности местных жителей на фоне почти полного закрытия Финляндией границ с России. Хельсинки закрыл все пункты пропуска на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи» в Мурманской области. После этого губернатор региона Андрей Чибис сообщал о случае попытки прорыва границы «со стороны иностранных граждан».

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Теги
Великобритания США послы Мурманск

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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