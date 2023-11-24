Появились первые кадры после начала перемирия Израиля и ХАМАС

Первые кадры после начала перемирия Израиля и ХАМАС

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С 8.00 между ХАМАС и Израилем началось перемирие. Ближе к вечеру стороны должны по условиям перемирия начать обмен заложников ХАМАС на задержанных Израилем палестинских жителей. Также в сектор Газа начали ввозить гуманитарную помощь — продукты, товары первой необходимости и топливо.