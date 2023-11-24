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Политика ,  
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Канада передаст Украине больше 11 тыс. штурмовых винтовок

Премьер Трюдо: Канада передаст Украине больше 11 тыс. штурмовых винтовок
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Канада передаст в дар Украине свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам саммита Канада — ЕС, который проходил в канадском Сент-Джонсе. Трансляция велась на YouTube-канале CPAC.

«Украина по-прежнему нуждается в поддержке своей обороны. Поэтому сегодня я объявляю, что Канада жертвует свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов производства Colt Canada», — сказал он.

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С января 2022 года Канада предоставила Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму более 9,8 млрд канадских долларов (около $7 млрд). Власти страны также несколько раз вводили санкции против России, направили канадские вооруженные силы в Европу для обучения украинских солдат и приняли в стране более 175 тыс. украинцев.

Канада планирует оказывать Украине помощь как минимум до 2026 года. После этого средства на военную помощь Украине со стороны Канады не предусмотрены в проекте бюджета страны. В промежуток с 2023 по 2026 год Канада планирует направить военную помощь Киеву в размере $971,5 млн.

Москва осуждает западную помощь Украине, заявляя, что это лишь затягивает конфликт и увеличивает страдания украинского народа.

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Теги
Канада Украина Джастин Трюдо винтовки

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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