Канада передаст Украине больше 11 тыс. штурмовых винтовок
Канада передаст в дар Украине свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам саммита Канада — ЕС, который проходил в канадском Сент-Джонсе. Трансляция велась на YouTube-канале CPAC.
«Украина по-прежнему нуждается в поддержке своей обороны. Поэтому сегодня я объявляю, что Канада жертвует свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов производства Colt Canada», — сказал он.
С января 2022 года Канада предоставила Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму более 9,8 млрд канадских долларов (около $7 млрд). Власти страны также несколько раз вводили санкции против России, направили канадские вооруженные силы в Европу для обучения украинских солдат и приняли в стране более 175 тыс. украинцев.
Канада планирует оказывать Украине помощь как минимум до 2026 года. После этого средства на военную помощь Украине со стороны Канады не предусмотрены в проекте бюджета страны. В промежуток с 2023 по 2026 год Канада планирует направить военную помощь Киеву в размере $971,5 млн.
Москва осуждает западную помощь Украине, заявляя, что это лишь затягивает конфликт и увеличивает страдания украинского народа.
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