Канада сняла санкции с Олега Бойко

Олег Бойко попал под санкции Канады в апреле 2022 года. Основатель Finstar обратился в канадский МИД, отметив, что у него нет бизнеса в этой стране и он не участвует в политических процессах в России. В ноябре ограничения сняли

Олег Бойко (Фото: предоставлено пресс-службой)

Власти Канады в середине ноября исключили из санкционного списка основателя инвестиционной группы Finstar Олега Бойко, следует из данных на сайте кабмина страны.

Там говорится, что пункт 731 в приложении к положению о специальных экономических мерах в отношении России утратил силу. Под этим номером в положении фигурировал Бойко.

В пресс-службе бизнесмена сообщили Forbes, что изменения в санкционный список внесли по рекомендации главы МИД Канады Мелани Жоли. «Мы, безусловно, рады тому, что санкции в отношении бизнесменов, не имеющих отношение к политике, постепенно снимаются, это говорит об уравновешенной и справедливой позиции стран в отношении бизнеса», — сказал представитель Бойко.

Бизнесмен попал под канадские санкции, которые предусматривают запрет на въезд в страну и заморозку активов, в апреле 2022 года из-за военных действий на Украине. Оттава публично не раскрывала оснований для этого решения. Адвокаты Бойко заявляли, что у него нет бизнеса в Канаде, бизнесмен не связан с властными структурами и государственными органами России и не участвует в политических процессах.

В декабре 2022 года Бойко направил заявление о снятии ограничений в канадский МИД, а полгода спустя, не получив ответа, подал против ведомства иск в Федеральный суд этой страны, сообщает Forbes. После начала производства по административному делу МИД рассмотрел обращение Бойко и удовлетворил его.

На прошлой неделе Канада сняла санкции с бывших топ-менеджеров Сбербанка Льва Хасиса и Натальи Алымовой, которые находились в черном списке с весны 2022 года. За несколько месяцев до этого Хасиса исключили из санкционного списка Великобритании. Ограничения стран Запада снимали и в отношении других российских бизнесменов. Россия считает санкции незаконными.