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Военная операция на Украине ,  
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В Канаде не предусмотрели в бюджете помощь Украине после 2026 года

CBC: в Канаде не предусмотрели в бюджете помощь Украине после 2026 года
Сюжет
Военная операция на Украине

Начиная с 2026-2027 финансового года, средства на военную помощь Украине со стороны Канады не предусмотрены в проекте бюджета страны, сообщает CBC.

В промежуток с 2023 по 2026 год с Канада планирует направить на военную помощь Киеву в размере $971,5 млрд.

В 2023-2024 финансовом году Канада окажет Украине помощь в размере $595,6 млн, после чего она будет ежегодно снижаться. 

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С января 2022 года Канада предоставила военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму более 9,8 миллиарда канадских долларов (около $7 млрд). Федеральное правительство также несколько раз вводило санкции против России, направило канадские вооруженные силы в Европу для обучения украинских солдат и приветствовало в стране более 175 тыс. украинцев.

Москва осуждает западную помощь Украине, заявляя, что это лишь затягивает конфликт и увеличивает страдания украинского народа. 

Теги
Канада Украина военная помощь
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