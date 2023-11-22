CBC: в Канаде не предусмотрели в бюджете помощь Украине после 2026 года

В Канаде не предусмотрели в бюджете помощь Украине после 2026 года

Начиная с 2026-2027 финансового года, средства на военную помощь Украине со стороны Канады не предусмотрены в проекте бюджета страны, сообщает CBC.

В промежуток с 2023 по 2026 год с Канада планирует направить на военную помощь Киеву в размере $971,5 млрд.

В 2023-2024 финансовом году Канада окажет Украине помощь в размере $595,6 млн, после чего она будет ежегодно снижаться.

С января 2022 года Канада предоставила военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму более 9,8 миллиарда канадских долларов (около $7 млрд). Федеральное правительство также несколько раз вводило санкции против России, направило канадские вооруженные силы в Европу для обучения украинских солдат и приветствовало в стране более 175 тыс. украинцев.



Москва осуждает западную помощь Украине, заявляя, что это лишь затягивает конфликт и увеличивает страдания украинского народа.