Производители пельменей ответили на данные о патогенных бактериях в их продукции

Производители ответили на данные о листериях и костях в их пельменях

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Производители пельменей после публикации результатов исследования Роскачества рассказали РБК о своем видении ситуации, ее оценках и принятых мерах.

Накануне Роскачество сообщило, что нашло в некоторых пельменях российских марок патогенные бактерии: листерии (вызывают листериоз, одну из самых тяжелых болезней пищевого происхождения), сальмонеллы (некоторые виды вызывают брюшной тиф), кишечную палочку и другие микроорганизмы. Кроме того, в некоторых пельменях нашли незаявленные компоненты, такие как соя и перемолотые кости.

Компания X5 Group (управляет супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), которая реализует пельмени под брендом «Рестория», сообщила РБК, что организовала проверку по результатам исследования. В компании уточнили, что Роскачество исследовало образцы только одного из поставщиков, чье производство расположено в Ленинградской области.

«После получения результатов проверки мы организовали внутреннее расследование и провели претензионную работу с поставщиком, после чего были приняты корректирующие меры по обеспечению безопасности на производстве», — сообщили в пресс-службе компании.

Также в ближайшее время поставщика ожидает внеплановый аудит, в ходе которого будут проведены дополнительные исследования продукции. Товар, поставляемый с производства, сейчас находится под усиленным мониторингом, подчеркнули в компании.

«Один из поставщиков пельменей «Зеленая линия», к которому также были претензии, еще летом, когда проводилось исследование Роскачества, провел ряд корректирующих мероприятий и сейчас все нормы безопасности на производстве полностью соблюдаются», — заключили в X5 Group.

В компании ООО «Деликатесы Сибири» (выпускает пельмени «Вкусмайлики» и «Сибирский деликатес») сообщили, что после получения результатов проверки Роскачества организация провела служебное расследование.

«Были проверены пооперационный технологический контроль и план поточности технологических процессов и раздельных зон для сырья, готовой продукции при производстве, хранении и реализации пищевых продуктов, отклонений не выявлено», — заявили в компании.

Также ООО «Деликатесы Сибири» направило в аккредитованную государственную лабораторию контрольный образец пельменей для проведения лабораторного контроля по микробиологическим показателям.

«Результаты исследования: БГКП (колиформы) не обнаружены, КМАФАнМ 5,1х10*3, что не превышает норматив», — сказал РБК собеседник.

Кроме того, на предприятии разработали план по корректировке выявленных нарушений. Он предусматривает усиление лабораторного контроля за микробиологическими показателями, усиление контроля за мойкой и дезинфекцией уборочного инвентаря, а также за санитарным состоянием цехов на всех этапах производства пельменей. Также компания стала чаще брать смывы с оборудования и рук сотрудников и ужесточила контроль за поставками мяса. Сотрудники прошли внеплановое обучение по соблюдению санитарных мер.

«Остатки партии пельменей были утилизированы незамедлительно, на столы потребителей данная партия не попала», — заключили в ООО «Деликатесы Сибири».

ООО «Щелковский МПК» (бренд пельменей «Сибирская коллекция») выразил несогласие с результатами исследования Роскачества. В компании РБК сообщили, что исследование проходил образец пельменей «Русские», произведенный 29 мая. Там подчеркнули, что после получения письма от Роскачества о выявлении в образце сальмонеллы отправили пельмени на экспертизу в независимую аккредитованную лабораторию, которая не нашла в них бактерию и других нарушений.

«Протокол этого исследования «Сибирская коллекция» направила в Роскачество, однако он был проигнорирован», — заявил производитель. Документ, на который ссылается ООО «Щелковский МПК», есть в распоряжении РБК.

«Сибирская коллекция» подчеркивает, что каждая партия продукции подвергается тщательному микробиологическому контролю в собственной производственной лаборатории», — заключили в компании.