 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

Роскачество нашло патогены в пельменях «Вкусвилла» и «Горячей штучки»

Роскачество нашло опасные патогены в пельменях «Вкусвилла» и «Горячей штучки»
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сальмонеллы и другие бактерии, в том числе кишечную палочку, обнаружили в пельменях российского производства, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Роскачества. Пельмени ни одной из 20 торговых марок, участвующих в проверке, не признали высококачественными.

  • В пельменях «Вкусвилл» обнаружены листерии (вызывают листериоз, одну из самых тяжелых болезней пищевого происхождения, может быть опасна для людей из групп риска. — РБК).
  • В продукции «Горячей штучки», «Мясного дворика», «Сибирской коллекции», «Рестории» и «Тураково» — сальмонеллы (некоторые виды вызывают брюшной тиф и другие инфекции. — РБК).
  • В «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» — кишечная палочка.
  • В пельменях «Горячая штучка» повышено количество микроорганизмов.
  • В «Зеленой линии» — и кишечная палочка, и повышено число микроорганизмов.

Перемолотые кости обнаружили в продукции торговых марок «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar, только первый производитель указал это в составе. В Роскачестве пояснили, что они могли попасть в фарш из-за использования мяса механической обвалки.

Кроме того, в продукции 14 торговых марок обнаружены ингредиенты, не заявленные на маркировке. Так, соевый белок выявили в пельменях «Тураково», мясо птицы — в продукции «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.

По данным Роскачества, больше всего мясной начинки в пельменях «Вкусвилл», «Мясновъ» и «Рестория», мало начинки в продукции «Тураково» и «Ашан».

В организации отметили, что все производители проинформированы о результатах исследования и начали принимать меры. Производитель пельменей «Мясной дворик» разработал план корректирующих мероприятий, продукцию «Сибирской коллекции» проверят дополнительно, «Горячая штучка» усилила входной контроль сырья, а «Вкусвилл» пересмотрел программу мониторинга и увеличил частоту проведения испытаний микробиологического контроля. Меры также приняли марки «Зеленая линия», «Ашан» и «Тураково».

Роскачество обнаружило в курином фарше сальмонеллу и другие бактерии
Общество
Фото:Yayah_Ai / Shutterstock

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

В августе Роскачество опубликовало результаты проверок куриного фарша. Так, из 18 торговых марок только две признали высококачественными. В остальных нашли бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
пельмени проверка Роскачество

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Роскачество обнаружило в курином фарше сальмонеллу и другие бактерии
Общество
Роскачество заявило о кишечной палочке в 40% роллов «Филадельфия»
Общество
Роскачество обнаружило в роллах из «Якитории» ненастоящий сыр
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 96,15 (-0,11) Инвестиции, 22 ноя, 17:53 Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 88,16 (+0,29) Инвестиции, 22 ноя, 17:53
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
В Индии погиб актер кукольного театра Йошкар-Олы Общество, 08:17
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 08:05
Санкции против СПБ Биржи затруднили разблокировку активов по лицензиям ЕС Финансы, 08:00
Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки ВСУ Политика, 07:52
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 07:50
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:37
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Пассажирам севшего в поле самолета Airbus выплатили свыше ₽15 млн Общество, 07:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:31
Тарасова оценила ошибки Валиевой перед заключительным этапом Гран-при Спорт, 07:30
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
Иностранные инвесторы выводят средства из Китая. Что происходит Pro, 07:00
Российские издатели столкнулись с новой волной блокировок в Google Технологии и медиа, 07:00
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 06:55