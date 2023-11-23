Роскачество нашло патогены в пельменях «Вкусвилла» и «Горячей штучки»

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Сальмонеллы и другие бактерии, в том числе кишечную палочку, обнаружили в пельменях российского производства, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Роскачества. Пельмени ни одной из 20 торговых марок, участвующих в проверке, не признали высококачественными.

В пельменях «Вкусвилл» обнаружены листерии (вызывают листериоз, одну из самых тяжелых болезней пищевого происхождения, может быть опасна для людей из групп риска. — РБК).

В продукции «Горячей штучки», «Мясного дворика», «Сибирской коллекции», «Рестории» и «Тураково» — сальмонеллы (некоторые виды вызывают брюшной тиф и другие инфекции. — РБК).

В «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» — кишечная палочка.

В пельменях «Горячая штучка» повышено количество микроорганизмов.

В «Зеленой линии» — и кишечная палочка, и повышено число микроорганизмов.

Перемолотые кости обнаружили в продукции торговых марок «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar, только первый производитель указал это в составе. В Роскачестве пояснили, что они могли попасть в фарш из-за использования мяса механической обвалки.

Кроме того, в продукции 14 торговых марок обнаружены ингредиенты, не заявленные на маркировке. Так, соевый белок выявили в пельменях «Тураково», мясо птицы — в продукции «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.

По данным Роскачества, больше всего мясной начинки в пельменях «Вкусвилл», «Мясновъ» и «Рестория», мало начинки в продукции «Тураково» и «Ашан».

В организации отметили, что все производители проинформированы о результатах исследования и начали принимать меры. Производитель пельменей «Мясной дворик» разработал план корректирующих мероприятий, продукцию «Сибирской коллекции» проверят дополнительно, «Горячая штучка» усилила входной контроль сырья, а «Вкусвилл» пересмотрел программу мониторинга и увеличил частоту проведения испытаний микробиологического контроля. Меры также приняли марки «Зеленая линия», «Ашан» и «Тураково».

В августе Роскачество опубликовало результаты проверок куриного фарша. Так, из 18 торговых марок только две признали высококачественными. В остальных нашли бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести.