Киев сообщил об участии миллиона украинцев в боях с 2014 года

Конфликт с Россией может затянуться надолго, за 9,5 лет в боях приняли участие около миллиона украинцев, сказал министр обороны Украины. Путин утверждал, что специальная военная операция была попыткой Москвы закончить конфликт

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С весны 2014 года в боевых действиях на Украине приняли участие около миллиона граждан страны. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников на Украинском ветеранском форуме, трансляция ведется на YouTube.

Министерство Украины в курсе текущих проблем ветеранов — вопросов, связанных с получением компенсаций за ранение, статуса участника боевых действий (УБД) и ветерана вооруженного конфликта (ВВК), добавил он, заверив, что скоро следует ждать изменений: «Уже быстро оцифровываются процессы, будет ощутимо меньше бумаг, очередей и так далее».

«У нас сильный коварный враг, и война может быть длительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще мучительные потери, и, чтобы одолеть россиян, мы должны осознать, что главное для победы», — добавил Резников (цитата по УНИАН).

По его мнению, успехом Украины должно стать не только «освобождение нашей земли», но и положение, при котором Россия «даже не задумается о возвращении». Он назвал эту задачу очень сложной, указав, что «многие в мире пока считают, что это невозможно».

Вооруженный конфликт на Украине начался весной 2014 года. РБК тогда писал, что российские военные принимали участие в боях с украинской армией. Президент Владимир Путин признавал в 2015-м наличие в Донбассе «людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе и в военной сфере», но не согласился с данными об их причастности к регулярным войскам России.

Путин говорил, что военная операция России, начатая в 2022-м, стали попыткой Москвы закончить вооруженный конфликт. «Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и в Донбассе», — сказал президент России.

Украина и США обвиняют в начале конфликта Россию.

В феврале 2015 года Россия, Украина, Франция и Германия при посредничестве ОБСЕ подписали минские соглашения. В частности, документ предусматривал ввод режима прекращения огня на территории ЛНР и ДНР, а также формирование органов местного самоуправления. Стороны соглашения взаимно обвиняли друг друга в нарушении обязательств.