На юге Москвы водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе
На юге Москвы водитель на пешеходном переходе сбил двоих человек, сообщает городская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, ДТП произошло на ул. Большая Тульская, в районе дома 11. Водитель Lexus наехал на двух девушек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавших доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.
В Москве 13 ноября таксист врезался в два стоящих на светофоре автомобиля — Hyundai и Toyota, после чего его машина загорелась.
Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 37. После столкновения водитель Hyundai наехал на пешеходов, уточнили в городской Госавтоинспекции. В столичном ГУ МВД возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства (ч. 1 ст. 264 УК).
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