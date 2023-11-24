Госавтоинспекция: машина сбила двух девушек на пешеходном переходе в Москве

На юге Москвы водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

На юге Москвы водитель на пешеходном переходе сбил двоих человек, сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, ДТП произошло на ул. Большая Тульская, в районе дома 11. Водитель Lexus наехал на двух девушек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

В Москве 13 ноября таксист врезался в два стоящих на светофоре автомобиля — Hyundai и Toyota, после чего его машина загорелась.

Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 37. После столкновения водитель Hyundai наехал на пешеходов, уточнили в городской Госавтоинспекции. В столичном ГУ МВД возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства (ч. 1 ст. 264 УК).