ГУ МВД: после ДТП с пятью пострадавшими в Москве возбуждено уголовное дело

После ДТП в Москве с двумя автомобилями и такси возбудили уголовное дело

Фото: АГН «Москва»

Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения возбудили после ДТП на Варшавском шоссе в Москве, в котором столкнулись машина такси и два автомобиля, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД столицы. Дело возбудили по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства).

Вечером 13 ноября в центре Москвы таксист врезался в два стоящих на светофоре автомобиля — Hyundai и Toyota, после чего его машина марки Volkswagen загорелась. Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 37. От столкновения водитель Hyundai наехал на пешеходов, уточнили в городской Госавтоинспекции.

12 ноября в Чувашии троих детей госпитализировали после столкновения школьного автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, 54-летний водитель не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota, когда тормозил перед светофором. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.