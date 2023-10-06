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В Москве автомобиль сбил двух человек в Гагаринском тоннеле

Дептранс: в Москве водитель наехал на стоящий автомобиль и двух пешеходов

В Москве автомобиль сбил двух человек в Гагаринском тоннеле
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Автомобиль врезался в остановившуюся машину и двух пешеходов на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле в Москве, сообщили в столичном дептрансе.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено», — говорится в сообщении.

29 сентября на пересечении Большой Никитской улицы и Никитского бульвара в Москве водитель Mercedes сбил несколько человек. Пять из них получили травмы разной степени тяжести, в том числе двое детей, рассказали РБК в пресс-службе дептранса Москвы.

По информации телеграм-канала Shot, некоторых пострадавших пришлось доставать из-под машины. Канал уточнил, что, по предварительным данным, водитель уснул во время езды.

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Дептранс Москва ДТП
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