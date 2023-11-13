ГИБДД: в Москве такси загорелось после ДТП, пять человек пострадали

В Москве такси загорелось после ДТП с двумя автомобилями

Фото: moscowproc / Telegram

На Варшавском шоссе в Москве такси врезалось в два стоящих на светофоре автомобиля и загорелось, сообщает городская Госавтоинспекция.

Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 37. По предварительным данным, такси марки Volkswagen столкнулся с Hyundai и Toyota и загорелось.

«От столкновения автомобиль Hyundai по инерции совершил наезд на пешеходов», — говорится в публикации. В результате аварии пострадали пять человек — четыре пешехода и водитель такси, их госпитализировали. Возгорание локализовали.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется административное расследование.

30 октября 2023 года в результате столкновения двух автомобилей на Московском скоростном диаметре один из них загорелся. По данным столичного дептранса, авария произошла у дома 6 по Яузской аллее, никто не пострадал.