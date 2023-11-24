Группа из 103 эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву
Самолет МЧС со 103 эвакуированными из сектора Газы россиянами и членами их семей прилетел в Москву, сообщает пресс-служба ведомств в телеграм-канале.
«Спецборт МЧС России доставил 103 россиянина и члена их семей в Москву», — говорится в сообщении.
Кроме того, за последние сутки КПП «Рафах», который находится на границе Египта и Газы, пересек 101 человек — россияне и члены их семей. Всего эвакуированы более 750 человек.
По данным ведомства, всего в Россию из Газы были доставлены около 650 человек, из них более 300 детей.
Всего заявки на эвакуацию из сектора Газа российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 человек — их родственники, говорил президент России Владимир Путин.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал о 600 россиянах, подавших заявки, и «чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей».
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