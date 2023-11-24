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Общество ,  
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Группа из 103 эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

Самолет МЧС со 103 эвакуированными из Газы россиянами прилетел в Москву

Самолет МЧС со 103 эвакуированными из сектора Газы россиянами и членами их семей прилетел в Москву, сообщает пресс-служба ведомств в телеграм-канале.

«Спецборт МЧС России доставил 103 россиянина и члена их семей в Москву», — говорится в сообщении.

Кроме того, за последние сутки КПП «Рафах», который находится на границе Египта и Газы, пересек 101 человек — россияне и члены их семей. Всего эвакуированы более 750 человек.

По данным ведомства, всего в Россию из Газы были доставлены около 650 человек, из них более 300 детей.

МЧС опровергло информацию об эвакуации из сектора Газа россиян вне списка
Политика
Контрольно-пропускной пункт&nbsp;Рафах

Всего заявки на эвакуацию из сектора Газа российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 человек — их родственники, говорил президент России Владимир Путин.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал о 600 россиянах, подавших заявки, и «чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей».

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Теги
эвакуация сектор Газа россияне МЧС

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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