МЧС опровергло информацию об эвакуации из сектора Газа россиян вне списка

Департамент информационной политики МЧС опроверг информацию оперативного штаба в Каире о российских гражданах и членах их семей, которые пресекли КПП «Рафах» вне официальных списков.

В МЧС подчеркнули, что все граждане России пересекают КПП «Рафах» «согласно спискам, направляемым МИД России и согласованным со всеми заинтересованными сторонами».

Ночью 21 ноября ТАСС со ссылкой на оперативный штаб МЧС в Каире сообщил, что в город прибыла группа из восьми человек, эвакуированных из сектора Газа. Шестеро эвакуированных были гражданами России, еще двое — палестинцами, говорилось в сообщении. В оперштабе отмечали, что этих граждан не было в официальных списках на эвакуацию, но МЧС удалось помочь им покинуть регион.

По информации МЧС, всего с начала эвакуации в Россию из сектора Газа доставили 525 человек. Заявки на эвакуацию из региона через КПП «Рафах» подали около 900 россиян. 20 ноября в Москву из Каира прибыла пятая группа эвакуированных из анклава в составе 117 человек.