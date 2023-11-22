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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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МЧС опровергло информацию об эвакуации из сектора Газа россиян вне списка

МЧС опровергло данные об эвакуации из сектора Газа россиян вне списка
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Департамент информационной политики МЧС опроверг информацию оперативного штаба в Каире о российских гражданах и членах их семей, которые пресекли КПП «Рафах» вне официальных списков.

В МЧС подчеркнули, что все граждане России пересекают КПП «Рафах» «согласно спискам, направляемым МИД России и согласованным со всеми заинтересованными сторонами».

МЧС отчиталось об эвакуации шести россиян и двух палестинцев из Газы
Политика
Контрольно-пропускной пункт&nbsp;Рафах

Ночью 21 ноября ТАСС со ссылкой на оперативный штаб МЧС в Каире сообщил, что в город прибыла группа из восьми человек, эвакуированных из сектора Газа. Шестеро эвакуированных были гражданами России, еще двое — палестинцами, говорилось в сообщении. В оперштабе отмечали, что этих граждан не было в официальных списках на эвакуацию, но МЧС удалось помочь им покинуть регион.

По информации МЧС, всего с начала эвакуации в Россию из сектора Газа доставили 525 человек. Заявки на эвакуацию из региона через КПП «Рафах» подали около 900 россиян. 20 ноября в Москву из Каира прибыла пятая группа эвакуированных из анклава в составе 117 человек.

Теги
МЧС сектор Газа КПП Египет Израиль Палестина
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