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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала жителя Кубани за попытку вступить в ВСУ

ФСБ: задержан житель Кубани, намеревавшийся уехать на Украину и вступить в ВСУ
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Военная операция на Украине
Россиянина задержали при попытке выехать на Украину. Он связался с сотрудником СБУ, который занимается подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против России, заявили в ФСБ
Фото: SGr / Shutterstock
Фото: SGr / Shutterstock

ФСБ задержала жителя Краснодарского края при попытке выехать на Украину для вступления в вооруженные силы страны (ВСУ), передал ТАСС.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», — говорится в сообщении ФСБ.

По версии силовиков, житель Кубани связался с сотрудником Службы безопасности Украины, который занимается подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против российских военных. Его задержали при попытке выехать на Украину.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и по ст.. 275 Уголовного кодекса (приготовление к госизмене в форме перехода на сторону противника).

4 сентября ФСБ совместно с сотрудниками МВД задержала изготовителя бомб для украинской диверсионно-террористической группы, действовавшей в Запорожской области. По данным спецслужбы, он собирал самодельные бомбы «по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины». У задержанного изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов и три взрывателя замедленного действия.

22 августа оперативники ФСБ задержали в Ростовской области гражданина России, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи. Возбуждено уголовное дело по ст. 283.1 УК (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

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