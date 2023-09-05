ФСБ задержала жителя Кубани за попытку вступить в ВСУ
ФСБ задержала жителя Краснодарского края при попытке выехать на Украину для вступления в вооруженные силы страны (ВСУ), передал ТАСС.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», — говорится в сообщении ФСБ.
По версии силовиков, житель Кубани связался с сотрудником Службы безопасности Украины, который занимается подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против российских военных. Его задержали при попытке выехать на Украину.
Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и по ст.. 275 Уголовного кодекса (приготовление к госизмене в форме перехода на сторону противника).
4 сентября ФСБ совместно с сотрудниками МВД задержала изготовителя бомб для украинской диверсионно-террористической группы, действовавшей в Запорожской области. По данным спецслужбы, он собирал самодельные бомбы «по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины». У задержанного изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов и три взрывателя замедленного действия.
22 августа оперативники ФСБ задержали в Ростовской области гражданина России, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи. Возбуждено уголовное дело по ст. 283.1 УК (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.