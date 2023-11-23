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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала украинца в форме курьера за подготовку теракта в Воронеже

ФСБ задержала украинца по делу о подготовке теракта против военного в Воронеже
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Военная операция на Украине
Мужчина готовил по заданию украинских спецслужб террористическую атаку против высокопоставленного военного, утверждают в ФСБ. Он был завербован ГУР в сентябре 2022 года в Харьковской области, а в ноябре попал в Россию

ФСБ задержала украинца в форме курьера за подготовку теракта в Воронеже
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Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины 1995 года рождения, готовившего по заданию украинских спецслужб террористическую атаку против высокопоставленного военного в Воронеже, говорится в поступившем в РБК сообщении спецслужбы.

По версии ФСБ, мужчина был завербован в сентябре 2022 года в Харьковской области сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, «прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки», после чего приехал в Россию.

«Украинские кураторы поставили задачу по разведке адреса проживания российского военнослужащего и его убийства путем закладки и подрыва взрывного устройства», — утверждает ФСБ.

У него было изъято самодельное взрывное устройство массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный российский паспорт, по которому он должен был покинуть страну после нападения. Для конспирации мужчина использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания, сообщили в ФСБ.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы), мужчина арестован, дело собираются переквалифицировать по ст. 30 ст. 205 УК (террористический акт).

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«Фигурант дает признательные показания о сотрудничестве с спецслужбами Украины и подготовки по их указанию диверсионно-террористического акта», — говорится в сообщении.

На распространенном ФСБ видео допроса задержанного, он говорит, что в Россию попал в ноябре 2022 года. «В Воронеже от куратора по имени Антон получил задание взорвать высокопоставленного командира российской армии в целях мести, а также чтобы напугать других военнослужащих и гражданских», — рассказал он.

По его словам, ему передали компоненты, из которых он собрал взрывное устройство по инструкции, а также фальшивый паспорт. «Еще куратор сказал купить силиконовую маску, имитирующую человеческое лицо. Потом я следил за военным, выяснил, где он живет, но когда доехал до места, где должен был заложить взрывное устройство, я был задержан сотрудниками ФСБ», — сказал подозреваемый.

В октябре СК возбудил в Краснодарском крае уголовное дело о теракте против 33-летнего уроженца Мелитополя после попытки отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. Мужчина организовал доставку 20-килограммового торта и виски Jameson в ресторан, где выпускники отмечали праздник. Подарок, по версии ведомства, содержал «медицинский препарат в больших токсических дозах».

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Теги
Елена Чернышова
ФСБ украинец теракт Воронеж
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