Всемирный банк предоставил Украине около $400 млн под гарантии Великобритании

Всемирный банк предоставил Киеву около $400 млн под гарантии Лондона

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, США (Фото: Shiny Things / Wikimedia Commons)

В государственный бюджет Украины через трастовый фонд Всемирного банка поступило около $400 млн, средства выданы под гарантию Великобритании, сообщила пресс-служба украинского Минфина.

Привлеченные средства являются частью дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления на Украине», говорится в сообщении.

Средства направят на частичную компенсацию расходов бюджета на пенсионные выплаты и оплату труда медработников.

Деньги предоставлены Украине в кредит на льготных условиях. Срок его погашения — 19 лет с пятилетним льготным периодом.

По данным Минфина Украины, к 16 ноября украинский бюджет получил $584 млн от Всемирного банка в 2023 году. С 24 февраля 2022 года и до конца года организация направила в госбюджет Украины $720 млн.

В 2023 году по состоянию на конец июля Украина получила $25,3 млрд международной помощи, что составляло почти половину (49,1%) от всех поступлений в бюджет. К ноябрю ЕС предоставил Киеву $15 млрд в качестве макрофинансовой помощи, а США — почти $11 млрд.