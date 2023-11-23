Всемирный банк предоставил Киеву около $400 млн под гарантии Лондона
В государственный бюджет Украины через трастовый фонд Всемирного банка поступило около $400 млн, средства выданы под гарантию Великобритании, сообщила пресс-служба украинского Минфина.
Привлеченные средства являются частью дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления на Украине», говорится в сообщении.
Средства направят на частичную компенсацию расходов бюджета на пенсионные выплаты и оплату труда медработников.
Деньги предоставлены Украине в кредит на льготных условиях. Срок его погашения — 19 лет с пятилетним льготным периодом.
По данным Минфина Украины, к 16 ноября украинский бюджет получил $584 млн от Всемирного банка в 2023 году. С 24 февраля 2022 года и до конца года организация направила в госбюджет Украины $720 млн.
В 2023 году по состоянию на конец июля Украина получила $25,3 млрд международной помощи, что составляло почти половину (49,1%) от всех поступлений в бюджет. К ноябрю ЕС предоставил Киеву $15 млрд в качестве макрофинансовой помощи, а США — почти $11 млрд.
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