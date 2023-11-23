Бари Алибасов назвал вбросом сообщения об опухоли и предстоящей операции
Музыкальный продюсер Бари Алибасов опроверг сообщения о предстоящей операции и отметил, что нормально себя чувствует. Об этом он сказал в разговоре с РБК.
Телеграм-канал Mash сообщил, что у Алибасова обнаружили опухоль и его ждет операция в ближайшее время. По данным канала, продюсер обратился к врачам с жалобами на тянущие боли в области живота, после чего у него нашли доброкачественную кисту в репродуктивных органах.
«Хорошо, что вы мне это сказали, мне этого никто не говорил. Даже хожу своими ногами», — уточнил Алибасов, отметив, что у него хорошее самочувствие.
«Нас сегодня прямо атакуют, какая-то глупость. Кто-то вброс сделал, просто какое-то сумасшествие, <...> кто эту глупость придумал», — добавил он.
В июне 2019 года Алибасова госпитализировали из-за того, что он «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Тогда в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского сообщили, что продюсер находится в тяжелом состоянии в отделении токсиреанимации. После лечения Алибасов пошел на поправку.
В июле 2020 года сын продюсера Бари Алибасов-младший рассказал РБК, что главный нарколог России Евгений Брюн поставил его отцу диагноз «корсаковский психоз», характерный для больных хроническим алкоголизмом. Алибасов-старший тогда прошел терапию.
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