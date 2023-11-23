Reuters узнал о задержке одобрения Турцией заявки Швеции в НАТО

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Турция уведомила НАТО, что не ратифицирует заявку Швеции на вступление в блок к встрече министров иностранных дел альянса, которая пройдет 28–29 ноября, передает Reuters со ссылкой на источники.

На прошлой неделе комиссия турецкого парламента по иностранным делам отложила голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО с целью продолжить переговоры по этой теме, пишет агентство.

По его данным, представители отдельных стран — членов НАТО рассчитывали, что церемония принятия Швеции в блок пройдет в рамках встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Как писал Bloomberg в октябре со ссылкой на представителя правительства Швеции, даты 28–29 ноября называл генсек НАТО Йенс Столтенберг в письме членам блока как самые поздние для вступления в него Швеции.

Комиссия по иностранным делам парламента Турции, вероятно, возобновит дискуссии по одобрению заявки 28 или 29 ноября, сказал Reuters один из источников.

Для завершения ратификации законопроект должен сначала быть одобрен комитетом по иностранным делам Турции, а затем вынесен на парламентское голосование, которое может состояться через несколько дней или недель. После этого закон должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом блока в апреле 2023 года, а обсуждение заявки Швеции продолжается до сих пор. Для вступления в блок заявку страны должны утвердить все члены НАТО (31 страна).

Против вступления Швеции в военный блок долгое время выступали Турция и Венгрия, однако 23 октября Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и отправил его на утверждение в парламент. До этого Турция требовала от Швеции выдать сторонников «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Анкара считает их террористами) и отменить введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию. Кроме того, недовольство турецких властей вызвали акции с сожжением Корана, проводившиеся активистами в Швеции.

Венгрия также пока не ратифицировала вступление Швеции в НАТО.

Российские власти не раз заявляли, что расширение блока повлечет негативные последствия для безопасности России.