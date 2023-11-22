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Политика ,  
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КНДР провела неудачный запуск баллистической ракеты

Северная Корея неудачно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Военные Северной Кореи неудачно запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейских военных.

По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР запустила ракету из района Сунан в Пхеньяне. В комитете начальников штабов не рассказали подробностей запуска, но уточнили, что он, по предварительным данным, оказался неудачным.

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21 ноября ведомство сообщило, что Северная Корея запустила в южном направлении ракету, предположительно, с военным спутником-шпионом. На следующий день Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР успешно осуществила запуск ракеты-носителя «Чхоллима-1» со спутником военного назначения и он вышел на плановую орбиту. 

В конце мая 2023 года Северная Корея попробовала вывести на орбиту военный спутник-разведчик «Маллиген-1» на ракете-носителе того же типа «Чхоллима-1», но из-за проблемы в работе двигателя второй ступени ракета упала в Желтое море. В конце августа КНДР повторила попытку, но она также закончилась неудачей.

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Теги
КНДР Южная Корея баллистическая ракета

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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