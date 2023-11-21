 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Южная Корея и Япония заявили о запуске в КНДР ракеты со спутником

Южная Корея и Япония заявили, что КНДР запустила ракету со спутником
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Северная Корея запустила в южном направлении ракету, предположительно, с военным спутником-шпионом, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

JCS не уточнил, успешно ли отделилась трехступенчатая ракета, несущая спутник, был ли спутник выведен на орбиту и где состоялся запуск.

О запуске ракеты КНДР также сообщила японская система экстренного оповещения J-Alert. Система первоначально призвала жителей префектуры Окинава на юго-западе Японии проследовать в укрытия. Позднее предупреждение отменили.

Япония начала подготовку к «непредвиденной» ситуации из-за спутника КНДР
Политика
Фумио Кисида

«Ракета, о которой упоминалось ранее, похоже, пролетела в сторону Тихого океана около 22:55 (16:55 мск) 21 ноября. Отмените призыв к эвакуации», — говорится в распространенном по системе экстренного оповещения сообщении.

КНДР ранее оповещала Японию о планах запустить искусственный спутник с 22 ноября по 1 декабря.

В конце мая Северная Корея произвела первую попытку вывести на орбиту военный разведывательный спутник «Маллиген-1» на ракете-носителе типа «Чхоллима-1», из-за проблемы в работе двигателя второй ступени ракета упала в Желтое море.

Читайте на РБК Pro
«Бэкап» цивилизации и крипта: чем завершился суд над основателем FTX
Что может заменить эйчарам ушедший из России SAP
«Отпуск — это абсурд»: как работают Цукерберг, Гейтс и Кук
Как задолжать ₽10 млрд и не вернуть: топ-5 банкротств России

В конце августа прошла вторая неудачная попытка запуска — в этот раз проблема возникла на этапе работы третьей ступени ракеты из-за ошибки в системе аварийной самоликвидации.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
КНДР Южная Корея Япония ракета спутник

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Авианосец США прибыл в Южную Корею из-за спутника КНДР
Политика
Япония начала подготовку к «непредвиденной» ситуации из-за спутника КНДР
Политика
КНДР провела испытание «сверхмощного» двигателя для баллистической ракеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 96,26 (-0,4) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 87,87 (-0,63) Инвестиции, 17:52
В правительстве предложили доработать законопроект о гауптвахте Политика, 19:20
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 19:19
Дочь Резцовой вошла в состав сборной Финляндии на первый этап Кубка IBU Спорт, 19:15
СПБ Биржа провела расчеты по зависшим сделкам с иностранными бумагами Инвестиции, 19:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:08
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 19:08
В Словакии грузоперевозчики заблокировали проезд на границе с Украиной Политика, 19:02
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Глава МИД Словакии предсказал долгий путь Украины в Евросоюз Политика, 19:02
IT-компании стали лидерами по росту выручки среди тех, кто провел IPO Инвестиции, 18:58
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 18:56
Устойчивые алгоритмы: как искусственный интеллект драйвит ESG-будущее Тренды, 18:54
Минюст Финляндии отклонил идею ужесточить контроль на границе с Россией Политика, 18:49
Как ИТ-компания вышла на биржу и разделила бизнес РБК и Softline, 18:45
На границе с Эстонией вернули в Россию группу просителей убежища. Видео Политика, 18:34