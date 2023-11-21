Южная Корея и Япония заявили о запуске в КНДР ракеты со спутником
Северная Корея запустила в южном направлении ракету, предположительно, с военным спутником-шпионом, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
JCS не уточнил, успешно ли отделилась трехступенчатая ракета, несущая спутник, был ли спутник выведен на орбиту и где состоялся запуск.
О запуске ракеты КНДР также сообщила японская система экстренного оповещения J-Alert. Система первоначально призвала жителей префектуры Окинава на юго-западе Японии проследовать в укрытия. Позднее предупреждение отменили.
«Ракета, о которой упоминалось ранее, похоже, пролетела в сторону Тихого океана около 22:55 (16:55 мск) 21 ноября. Отмените призыв к эвакуации», — говорится в распространенном по системе экстренного оповещения сообщении.
КНДР ранее оповещала Японию о планах запустить искусственный спутник с 22 ноября по 1 декабря.
В конце мая Северная Корея произвела первую попытку вывести на орбиту военный разведывательный спутник «Маллиген-1» на ракете-носителе типа «Чхоллима-1», из-за проблемы в работе двигателя второй ступени ракета упала в Желтое море.
В конце августа прошла вторая неудачная попытка запуска — в этот раз проблема возникла на этапе работы третьей ступени ракеты из-за ошибки в системе аварийной самоликвидации.
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