РЖД: после столкновения поездов в Ульяновской области пострадали 25 человек

При столкновении поездов в Ульяновской области пострадали 25 человек

Фото: Никита Попов / РБК

В результате столкновения пассажирского поезда в Ульяновской области с маневровым тепловозом пострадали 25 человек, сообщили в РЖД.

Среди обратившихся за помощью — один ребенок.

«По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении компании.

Губернатор Пермского края Дмитрий Манохин сообщил, что, по предварительным данным, серьезно пострадавших нет.

Как подтвердили российскому агентству URA.ru в региональном минздраве, нуждающихся в госпитализации пассажиров нет. «Работники скорой медицинской помощи проводят обход пассажиров по вагонам», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным телеграм-канала Baza, в поезде было 396 пассажиров.

Video

В связи с произошедшим руководство РЖД проводит внутреннюю проверку «по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино».

Движение поезда задержали для проведения необходимых технических работ.

В Центральном межрайонном следственном управлении на транспорте сообщили, что после столкновения поезда и маневрового состава возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

12 ноября в Иркутской области три человека погибли при столкновении поезда с грузовиком. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд между станциями Янталь и Лена перед приближающимся пассажирским поездом, и хотя машинист немедленно затормозил, столкновения избежать не удалось.

В результате погибли машинист, его помощник и водитель автомобиля, пострадавших не было.

По данным столичного департамента транспорта, причиной столкновения стала ошибка машиниста, ехавшего без пассажиров поезда: он вручную отключил автоматическую систему регулирования скорости.