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В Приангарье три человека погибли при столкновении поезда с грузовиком

В Иркутской области три человека погибли при столкновении поезда с грузовиком

На железнодорожном переезде в Иркутской области столкнулись грузовик и пассажирский поезд, в результате погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд между станциями Янталь и Лена перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Северобайкальск — Москва. Машинист поезда экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате погибли оба члена локомотивной бригады — машинист и помощник, а также водитель автомобиля. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Для устранения последствий ДТП на место происшествия направили восстановительный поезд. Для выяснения обстоятельств происшествия выехала комиссия ВСЖД. Ожидаются задержки пассажирских поездов.

В середине октября в Москве на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда: следующий из депо без пассажиров состав въехал в стоящий на станции поезд. В результате пострадали пять человек. Машинист поезда получил ранение средней тяжести — перелом ноги, у остальных пострадавших незначительные травмы.

По данным столичного департамента транспорта, причиной столкновения стала ошибка машиниста ехавшего без пассажиров поезда, он вручную отключил автоматическую систему регулирования скорости. «Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором. До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году он являлся главным ревизором», — сообщал дептранс.

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Теги
Иркутская область поезд ДТП грузовик железная дорога погибшие
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