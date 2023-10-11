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Дептранс назвал причину столкновения поездов в московском метро

Дептранс: ошибка машиниста стала причиной столкновения поездов в метро Москвы
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Новости Москвы
Ошибка машиниста, отключившего автоматическую систему регулирования скорости, стала причиной столкновения поездов в московском метро, сообщил Дептранс. Пострадали пять человек, движение поездов на участке остановили

Дептранс назвал причину столкновения поездов в московском метро
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Причиной столкновения поездов на станции метро «Печатники» стала ошибка машиниста ехавшего без пассажиров поезда, он вручную отключил систему АРС (автоматическая система регулирования скорости), сообщил дептранс Москвы.

«Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором. До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году он являлся главным ревизором», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что машинист получил перелом ноги при столкновении, сейчас ему оказывается медицинская помощь. «В ближайшие несколько часов движение будет полностью возобновлено», — пообещали в Дептрансе.

Столкновение поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро произошло в 10:22 мск. Следующий из депо без пассажиров состав въехал в стоящий на станции поезд. Дептранс сообщал, что после инцидента движение поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка» полностью перекрыто. Станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» временно закрыты. Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута между «Люблино» и «Дубровкой».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате столкновения поездов пострадали пять человек, им оказывается необходимая помощь. Машинист поезда получил травму средней тяжести, у остальных пострадавших небольшие повреждения, отмечал мэр.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Метро Москва Печатники столкновение поездов Дептранс
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